Salzburg-Lehen: Verdächtiger nach Trafiküberfall gefasst

Täter flüchtete mit Pkw. Kurz nach der Tat in Salzburg-Lehen kam es zu einer Festnahme.

Am Montag kam es gegen 18 Uhr zu einem Überfall auf eine Trafik in Salzburg-Lehen. Der Täter flüchtete ersten Meldungen zufolge mit einem Pkw. Wenig später wurde in der Ignaz-Harrer-Straße ein Verdächtiger festgenommen. Weitere Details waren vorerst noch unbekannt. Aufgrund von Spurensicherungsarbeiten war ein Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Stau.