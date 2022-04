Verkehrsunfall auf der Mattseer Landesstraße: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen um neun Uhr kollidierte ein Motorradfahrer und eine Pkw-Lenkerin auf der Mattseer Landesstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten haben. Sie werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Obertrum zu wenden.

Am Donnerstagmorgen um neun Uhr ereignete sich auf der Mattseer Landesstraße ein Unfall. Im Bereich der Kreuzung Mühlstraße in Obertrum kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw. Dabei dürfte der 33-jähriger Motorradfahrer bei seinem Überholvorgang einen in dieselbe Richtung fahrenden linksabbiegenden Pkw übersehen haben.

Durch diesen Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt. Er trug einen Vollvisierhelm und wurde mittels Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Die 27-jährige PKW-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Obertrum am See zu wenden. Telefonnummer: 059 133 5123, E-Mail: pi-s-obertrum@polizei.gv.at.