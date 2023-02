Mutmaßlicher Raubmord in Salzburg: Polizei nahm zweiten Beschuldigten fest

Im Fall des verschwundenen Irakers hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der zweite Beschuldigte ist der Halbbruder des 25-Jährigen, der seit 25. Jänner in U-Haft sitzt. Beide Männer sind ungarische Staatsbürger.

Wie bereits berichtet ist der Iraker seit dem 2. Jänner, an dem er eigentlich sein Auto verkaufen wollte, unauffindbar. Dem Vernehmen nach wurde der gebrauchte, schwarze BMW X6 des Irakers am 2. Jänner kurz vor Mitternacht im Salzburger Stadtteil Liefering stadteinwärts fahrend geblitzt. Auf der Aufnahme aus der Radarbox sind zwei Personen zu sehen. Eine Bluttat an dem Autobesitzer durch die Kaufinteressenten wird vermutet. Eine Leiche wurde aber bisher noch nicht gefunden.

Die beiden in U-Haft sitzenden Beschuldigten sind Ungarn

Wie Erster Staatsanwalt Marcus Neher, stv. Sprecher der Salzburger Anklagebehörde, am Dienstag im SN-Gespräch nun mitteilte, wurde kürzlich ein zweiter Beschuldigter festgenommen. "Es handelt sich dabei um den 19-jährigen Halbbruder des bereits seit vier Wochen in U-Haft sitzenden 25-jährigen Erstbeschuldigten. Auch über ihn wurde U-Haft verhängt - wegen dringenden Verdachts des schweren Raubes mit Todesfolge als Mittäter", so Neher.

Beide Beschuldigte sind laut Neher ungarische Staatsbürger, die zuletzt in der Stadt Salzburg lebten: "Für ihre Vermieter überraschend haben die beiden dann zu Jahresbeginn ihre Wohnung aufgegeben." Der 19-Jährige, der bereits mit Europäischem Haftbefehl gesucht wurde, habe sich dann am 14. Februar bei der PI Alpenstraße gestellt - am 15. Februar wurde auch über ihn U-Haft verhängt. Im Gegensatz zum unbescholtenen Erstbeschuldigten und älteren Halbbruder ist der Zweitbeschuldigte in Ungarn mehrfach vorbestraft - wegen Körperverletzung, Diebstahls, Sachbeschädigung und Nötigung.

SN/APA/LPD SALZBURG/UNBEKANNT Ein aus dem Irak stammender, am 2. Jänner zuletzt gesehener Mann hatte den Gebraucht-BMW im Raum Salzburg auf Facebook zum Verkauf angeboten.

Vom vermissten bzw. getöteten Iraker fehlt weiter jede Spur

Vom mutmaßlich getöteten Iraker bzw. von seiner Leiche fehlt nach wie vor jede Spur. Fakt ist, dass sein Handy in der Nacht auf den 3. Jänner in den Bereichen Untersberg/Großgmain, Nußdorf und nahe Maria Plain eingeloggt war.

Fragen werfen auch zwei Blumenkisten auf, die der verschwundene Iraker kurz vor seinem Verschwinden bzw. der mutmaßlichen Bluttat an ihm gekauft hat. Laut der Lebensgefährtin des Irakers habe er ihr kurz zuvor noch versichert, dass er Blumenkisten besorge und mit nach Hause bringe. Möglicherweise, so habe der Iraker zu seiner Freundin gemeint, könne ihn dabei der Autokäufer chauffieren.

Blutspuren im Kofferraum gefunden

StA-Sprecher Neher zufolge bestreiten beide Beschuldigte den Vorwurf, den Iraker beraubt und dabei getötet zu haben. Bemerkenswert jedoch, so Neher: "Es gibt auffällige Widersprüche in den Aussagen. Während der ältere Erstbeschuldigte sagt, sein zweitbeschuldigter Halbbruder sei bei der Übergabe des Autos dabei gewesen, bestreitet dieser das."

Fakt ist, dass im BMW X6, den der Iraker verkaufen wollte, an mehreren Stellen Blutspuren gesichert wurden. Wobei die Blutspuren im Kofferraum dem Iraker zugeordnet werden können.