Verschwundenes Bronze-Pferd in Saalfelden: Bis dato noch keine heiße Spur

Wie am Montag berichtet, beschäftigt ein skurriler Fall von - mutmaßlichem - Diebstahl die Polizei in Saalfelden. Fakt ist: In der Zeit zwischen dem 29. und dem 31. August ist eine 1,3 Meter große Bronzeskulptur, die ein Pferdefohlen darstellt, bei der "Rösslbrücke" in Saalfelden verschwunden. Die rund 150 Kilo schwere Skulptur war neben der Bundesstraße 164 im Saalfeldner Stadtteil Uttenhofen auf einem flachen Sockel montiert. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

BILD: SN/STADT SAALFELDEN Das verschwundene Bronze-Rössl.