Versteigerte Badehütte am Wolfgangsee: Neue Besitzerin bleibt vorerst unbekannt

Zuschlag für 755.000 Euro bei Versteigerung in Eiseskälte im Gerichtsgarten. Manche Bieter sprachen von einem unrealistischen Preis.

Die denkwürdige Versteigerung einer baufälligen Badehütte am Wolfgangsee in St. Gilgen am Bezirksgericht in Thalgau sorgt nach wie vor für Emotionen und Diskussionen: Wie berichtet war auch der frühere Salzburger Landesrat Wolfgang Eisl, nunmehr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, im Auftrag einer Klientin bei dieser Versteigerung anwesend und hatte anfangs auch mitgeboten.

"Man muss sich vorstellen, dass der Bezirksrichter angesichts der zahlreichen Bieter und des vorhandenen Platzes kurzerhand die Versteigerung in den Garten des Gerichtsgebäudes verlegt hat. Ehrlich gesagt, mir ...