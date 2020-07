Verurteilter Ex-Rektor des Salzburger Mozarteums muss Haftstrafe bis Ende Juli antreten

Der Musikprofessor und -wissenschaftler - er besitzt sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft - hatte wegen sexueller Nötigung "in drei tatmehrheitlichen Fällen" rechtskräftig zwei Jahre und neun Monate unbedingte Haft erhalten. Laut einer richterlichen Verfügung hat er die Haft nun in der Justizanstalt in Puch-Urstein anzutreten.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.