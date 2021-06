Very british - auch nach dem Brexit

Ohne seine Stammkundschaft hätte Chris Clee mit seinem English Shop die Coronakrise nicht überleben können. Die neuen Zollformalitäten seit dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU machen sein Leben auch nicht leichter.

Man muss nicht unbedingt ein Fan des FC Liverpool sein, wenn man den English Shop von Chris Clee in der Kaigasse betritt. Aber dass er einer ist, ist unübersehbar: T-Shirts, Sweater, Poster und sonst allerhand Fanartikel sind reichlich zu finden in dem kleinen Laden. "Ich stamme aus der kleine Stadt Hoylake in der Nähe Liverpools, da hast du freilich keine andere Wahl", merkt er mit schelmischem Grinsen an. Überdies war schon der Großvater Dauerkartenbesitzer für die Heimspiele. Die kleinen Heftchen ...