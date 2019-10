Der Erlös des 57. Flohmarkts des Lions Club Hohensalzburg kommt bedürftigen Personen in Salzburg zu Gute.

"Wir hoffen, dass wir an die 90.000 Euro einnehmen können, um kurzfristig Menschen in akuter Not helfen zu können", sagte am Freitag Lions-Präsident Michael Kopp. Noch bis Samstag bieten am Freigelände des Salzburger Europarks rund 120 ehrenamtliche Mitglieder etwa 30.000 verschiedene Artikel, von Bekleidung über Spielzeug, Sport- und Elektrogeräte, Bücher, Fahrräder und Edeltrödel an. Der Lions Club Hohensalzburg rechnet mit rund 10.000 Besuchern. Als Besonderheit gilt heuer ein restauriertes Segelboot - ein Korsar - der samt Slipwagen und Zubehör ersteigert werden kann. Das Mindestgebot: 1950 Euro.

Quelle: SN