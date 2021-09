Dominik Spies hat sein Leben dem Kung-Fu verschrieben. Er ist Mitglied der legendären Lau- Familie. Nun öffnete er in Salzburg eine Akademie.

Jau Chi Hang - so heißt Dominik Spies, sobald er in die Welt der chinesischen Kampfkunst Kung-Fu eintaucht. Ein Name, der für den gebürtigen Bayer mit viel Ehre und Respekt verbunden ist und auch mit Verantwortung. Erhalten hat er ihn vor fünf Jahren von seinem Lehrmeister Lau Kar Yung, einem Nachkommen des legendären Wong Fei Hung. Dieser war ein chinesischer Arzt und Kampfkünstler und wird auch knapp 100 Jahre nach seinem Tod in China als Volksheld verehrt.

"Ich ...