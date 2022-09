Bei Großbrand in Schlachthof Bergheim droht Austritt von Ammoniakgas - Sperrzone erweitert

Großalarm hat es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Bergheim gegeben: Im Schlachthof war ein Brand ausgebrochen, der sich rasch zu einem Großfeuer entwickelte. Da die Kühlanlage betroffen ist, droht der Austritt von gefährlichem Gas. Evakuierungen sind nicht auszuschließen.

Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache gegen zwei Uhr früh entstanden. Weithin sichtbare Flammen und dichte Rauchwolken schlugen aus dem Gebäudekomplex. Die Feuerwehr gab Großalarm. Die freiwilligen Einsatzkräfte bekämpften gemeinsam mit Löschtrupps der Salzburger Berufsfeuerwehr den Brand.

Die Florianis konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Flammen auch die Kühlanlage des Schlachthofes beschädigten. Dadurch besteht die Gefahr, dass Ammoniakgas austritt. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Mit Lautsprecherdurchsagen informierte die Feuerwehr Anrainer über die Gefahrlage und ersuchte sie, die Fenster ihrer Unterkünfte geschlossen zu halten.

Der schwierige Einsatz dauert zur Stunde an.

Situation im Griff, Wind weht günstig

Derzeit sei noch kein Ammoniakgas ausgetreten, sagt Michael Haybäck, Leiter der allgemeinen Bezirksverwaltung der Stadt Salzburg. "Wir haben die Situation im Griff." Der Wind wehe derzeit günstig in Richtung Siggerwiesen. Allerdings sei der Brand noch nicht gelöscht und die Gefahr eines Austritts von Ammoniak bestehe noch. "Sollte das der Fall sein, müssen wir die Umgebung evakuieren." Umliegende Gemeinden seien bereits über die Lage informiert, es würden auch laufend Messungen durchgeführt.

SN/voglperspektive/mike vogl Feuer im Schlachthof Bergheim.

Sperrzone von einem Kilometer als Vorsichtsmaßnahme

Die Sperrzone rund um die Einsatzstelle wurde von den Behörden auf einen Kilometer im Umkreis erweitert. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Branddirektor Reinhold Ortler. Der Raum dort sei dünn besiedelt, derzeit seien noch keine Evakuierungen nötig gewesen. "Es reicht vorerst, wenn man die Fenster geschlossen hält." Es sei aber nicht auszuschließen, dass es bereits ein Leck bei einem Ammoniakbehälter gab, eine Einsatzkraft hatte eine entsprechende Beobachtung gemacht. "Wir konnten das aber mit unseren Messungen noch nicht bestätigen."

Dach wird für Löscheinsatz abgetragen

Der Löscheinsatz ist für die Feuerwehr sehr aufwändig. Bei dem Gebäude gibt es eine Dachfläche von 6000 Quadratmetern, die Blechbahnen des Dachs müssten nun Stück für Stück abgezogen werden, sagt Ortler. "Dazu sind auch zwei Kräne im Einsatz, die wir über eine Fremdfirma bezogen haben." Das Hauptaugenmerk des Löscheinsatzes gelte derzeit der Kühlung der auf den Dachflächen befindlichen Kühlanlagen. "Die gilt es vor Hitze zu schützen. So lange die ausreichend gekühlt sind, kann auch ein Gasaustritt vermieden werden." In den drei Anlagen befänden sich rund 120 Kilogramm verflüssigtes Ammoniak. Das sei zum Glück eine überschaubare Menge, teilte die Stadt Salzburg am Sonntagvormittag in einer Aussendung mit.

Alarm ging um 1.45 Uhr ein

Um 1.45 Uhr war über die Brandmeldeanlage der Alarm bei der Berufsfeuerwehr eingegangen. Gleichzeitig habe der Sicherheitsdienst gemeldet, dass es kein Fehlalarm sei, sagt Branddirektor Reinhold Ortler. "Wir haben sofort die Freiwillige Feuerwehr mitalarmiert. Da es sich um einen weit entfernten Brandort handelt, war es wichtig, die Kräfte auch rasch zu bündeln." Insgesamt 120 Kräfte stehen derzeit im Einsatz - 30 von der Berufsfeuerwehr, 90 von der Freiwilligen Feuerwehr. Neben den Kränen steht eine Drehleiter und eine Teleskop-Anlage mit Wasserwerfer in Betrieb. Gearbeitet werden muss teils mit schwerem Atemschutz. Aufgrund der Wasserknappheit vor Ort mussten Leitungen auch an die Fischach gelegt werden, um von dort Wasser zu entnehmen.

Löscheinsatz wird noch länger dauern

Ortler geht davon aus, dass der Löscheinsatz noch längere Zeit andauern wird. "Selbst wenn wir 'Brand aus' geben können, müssen wir noch weiter messen und kontrollieren. Danach sind die Lagerprodukte ins Freie zu bringen, das machen wir in Abstimmung mit der Kriminalpolizei."

Alpenrind: Größter Fleischproduzent Westösterreichs

Der Schlachthof befindet sich auf Stadtgebiet, ist aber unmittelbar an der Grenze zu Bergheim angesiedelt. Er gehört seit 2007 der Alpenrind Salzburg, die wiederum Teil der US-amerikanischen OSI Group ist. Alpenrind ist der größte Fleischproduzent Westösterreichs. Wöchentlich werden rund 750 Tonnen Rindfleisch produziert und vermarktet. Etwa 81.600 Rinder jährlich stammen aus der eigenen Verarbeitung. Am Standort wurden mehrere Millionen Euro in den Ausbau investiert. Seit 2013 ist ein hochmodernes Tiefkühlhaus samt Hochregallager in Betrieb.