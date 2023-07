Berndorf: Großbrand auf Bauernhof - "Flammen breiteten sich explosionsartig aus"

Ein Großbrand ist nach Angaben der Landeswarnzentrale am Montagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Berndorf ausgebrochen.

Ein Großbrand hat am Montagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortschaft Breitbrunn in Berndorf gewütet. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Wirtschaftsgebäude, als sich Annabelle Gabriel kurz vor elf Uhr in ihrem Auto auf dem Heimweg in das benachbarte Perwang (OÖ) befand.

Die werdende Mutter hielt sofort an, ein weiterer Autofahrer blieb ebenfalls stehen. Annabelle Gabriel schilderte den SN: "Der Mann hat mir gesagt, ich soll sofort die Feuerwehr anrufen. Ich habe das gemacht." In der Aufregung des Geschehens, "konnte ich zunächst gar keine Hausnummer angeben" (Gabriel).