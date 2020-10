Es war keine Liebe auf den ersten Blick, als sich am Montag die beiden Mähnenwölfe im Zoo Salzburg erstmals begegnet sind. Das eineinhalbjährige Männchen Pinto aus dem Zoo Szeged (Ungarn) verhielt sich zurückhaltend. Anders Weibchen Nebulina: Die ein halbes Jahr ältere Mähnenwolf-Dame aus dem Parken Zoo in Eskilstuna (Schweden) zeigte mehr Interesse an ihrem Gegenüber. Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner ist zuversichtlich, dass sich die beiden näher kommen - hofft sie doch auf baldigen Nachwuchs. Mähnenwölfe sind nur 65 Tage trächtig, bevor ...