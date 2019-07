Nach zwölf Jahren sind die Grabungsarbeiten rund um den römerzeitlichen Gutshof abgeschlossen. Am Freitag führte Archäologe Raimund Kastler Interessierte durch das Areal.

Es war die letzte Gelegenheit, sich ein Bild von den archäologischen Grabungen in Pfongau zu machen. "Am Ende der Grabungen, das ist in einer Woche, wird diese Fläche zugeschüttet werden", sagt Landesarchäologe Raimund Kastler. Zwölf Jahre lang haben er und ...