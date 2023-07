Die Kulturpflanze Hanf boomt. Warum Cannabis nicht gleich illegal ist, erklären zwei junge Hanfbauern aus Neumarkt am Wallersee.

Es graselt gewaltig am Hof von Adriana Kanzler und Andreas Lugstein. Ein unverwechselbarer, süßer Hanfgeruch dringt aus ihrem Gewächshaus in Neumarkt am Wallersee. Auf 300 Quadratmetern gedeihen über 100 Cannabispflanzen. Sie ist Biologiestudentin, er ist Gärtner, gemeinsam haben die 23-Jährigen ...