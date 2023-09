Klimaschutzgruppen haben symbolisch mit Unterstützung kirchlicher Würdenträger nicht nur die schwindende Pasterze zu Grabe getragen.

Die evangelische Pfarrerin Margit Leuthold aus Lienz und der Gurker Dompropst Engelbert Guggenberger an der Spitze des Trauerzugs.

Am Dienstag fand auf der Franz-Josef-Höhe ein symbolisches Requiem statt. Der Bildhauer Max Seibald (r.) schuf dazu einen Sarg aus Eis, Margit Leuthold (l.), evangelische Pfarrerin von Lienz, und der römisch-katholische Kärntner Bischofsvikar Engelbert Guggenberger verliehen der Kundgebung eine ökumenische Note.

Sie trugen schwarze Trauerkleidung und sie hatten schwer zu schleppen. Mitarbeiter und Unterstützer der Klimaschutzgruppe Protect Our Winters Austria (Schützt unsere Winter Österreich) waren am Dienstag auf die Franz-Josefs-Höhe am Fuß des Großglockners zu einer Beisetzung gekommen.

Der ...