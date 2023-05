Englischer Kindergarten in Salzburg feiert Krönungsfest zu Ehren von Charles III.

In der English Play Group waren am Freitag alle Kinder Königinnen und Könige und durften auf dem Thron Platz nehmen. "Very British" wurde auch gejausnet. Die Royals wären entzückt.

Schon am Tor zum englischen Kindergarten English Play Group in Salzburg-Aigen regieren am Freitag die britischen Nationalfarben und das von einer Krone geschmückte Monogramm von Charles III., der heute in der Westminster Abbey in London zum König gekrönt wird. Ihm zu Ehren haben die Kinder auch drinnen die Räume königlich dekoriert. An der Decke hängen Girlanden und auch der Union Jack und das von einem gebastelten Wächter in roter Paradeuniform und Bärenfellmütze bewachte Buffet zeugen davon, dass im Kindergarten eine ...