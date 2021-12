Mit dem Spinnen hat Sabine Wagenhofer nach einem Burnout begonnen. Jetzt hat sie ihr eigenes Modelabel und volle Auftragsbücher. Gefragt ist vor allem Hundewolle.

Es war die Erinnerung an ihre Uroma, die Sabine Wagenhofers Leben vor sieben Jahren eine komplett neue Richtung gegeben hat. Damals erholte sie sich von einem Burnout. "Ich war ein Jahr zu Hause", schildert Sabine Wagenhofer. In der Wohnzimmerecke stand ein altes Spinnrad. "Da ist mir eingefallen, dass mir meine Uroma als Kind gezeigt hat, wie das geht", sagt die Nußdorferin. Also setzte sie sich hin und versuchte es - der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. "Die Kunst am Spinnen ist das Loslassen. Das war meine Therapie", sagt die 51-Jährige. Begonnen hat alles mit Schafwolle von den Tieren eines Perwanger Bauern. Von ihm erhält sie auch heute noch gewaschene und kardierte, also vorgekämmte Schafwolle. Das Wollvlies spinnt sie zu einem Faden. Man brauche nur etwas Gefühl, sagt sie, denn durch das Drehen der Spindel entstehe ein Zug, der den Faden wie von selbst aus dem Vlies ziehe. Von einem Bilderrahmen auf der Kredenz schaut ihr jetzt die Uroma beim Spinnen über die Schulter. Mittlerweile hat Sabine Wagenhofer nicht nur zwei neue, professionellere Spinnräder in Betrieb, sondern sie hat auch ihr eigenes Modelabel gegründet: SaWa Eco Fashion. Pullover, Kleider, Schals, Mäntel und Mützen gibt es bei ihr zu kaufen. Im Schauraum steht ein Foto von TV-Köchin, Landwirtin und Grünen-EU-Parlamentarierin Sarah Wiener - sie trägt einen von Sabine Wagenhofers Schafwollpullis.

Verarbeitet wird nur Wolle aus der Region. Neben Schaf- sind das Alpaka-, Yak- und Angorawolle, die von Kaninchen stammt. "Und in letzter Zeit ist es auch immer mehr Hundewolle", berichtet die Unternehmerin. Dabei handle es sich um die ausgebürstete Unterwolle der Vierbeiner. Auch die Wolle ihres eigenen Hundes, des Neufundländers Higgins, hat sie schon verarbeitet. Hundewolle sei extrem gefragt. Kartonweise schickten ihr Kunden Wolle ihrer Vierbeiner. Den Großteil retourniere sie als Wollknäuel, denn viele wollen die Wolle dann selbst weiterverarbeiten. Auf Wunsch strickt sie aber auch Hauben, Stirnbänder oder anderes aus der Hundewolle. So wie für einen Kunden aus Niederösterreich, der ihr sechs Kilogramm Hundewolle geschickt hat. Daraus wird sie Pullover, Haube und Socken stricken.

Hundewolle sei 60 Mal wärmer als Schafwolle sowie besonders weich. Vor allem die Wolle des chinesischen Glückshunds sei diesbezüglich ein Traum, aber auch Schäferhunde würden "superflauschige" Wolle geben. "Im Grunde genommen funktioniert das mit jedem Hund - außer mit Pudeln, denn die werden geschoren", sagt Sabine Wagenhofer, die mittlerweile eine Expertin auf dem Gebiet ist. Hundewolle sei ein Rohstoff, der ohnehin vorhanden sei, "also warum soll man ihn nicht verwenden?", fragt sie.

Ressourcenschonung und ein möglichst geringer ökologischer Fußabdruck sind ihr wichtig. Zum Färben der Wolle verwendet Sabine Wagenhofer ausschließlich Pflanzen wie Hollerbeeren, Färberkrapp-Wurzel oder Goldrute. Und: Mit dem mitwachsenden Kinderpulli aus Schafwolle lebt Sabine Wagenhofer Kreislaufwirtschaft: Wachsen die Kinder heraus, kann man den zu klein gewordenen Pulli retournieren und gegen einen größeren austauschen. Bezahlt wird dabei nur die Preisdifferenz. Den zurückgegebenen Pulli reinigt und bereitet Wagenhofer wieder auf.