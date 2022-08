Kinder verschönern mit Graffiti-Kunst Salzburgs Hochwassermauer

Beim Graffiti-Kurs des Vereins Bienenlieb können Kinder das Graffiti-Sprayen erlernen. Bis nächste Woche kann man sich noch für einen der Workshops anmelden.

Für ihn sei Sprayen eigentlich nichts Neues, sagt der neunjährige Raffael. "Für mich schon", widerspricht ihm der siebenjährige Simon und grinst spitzbübisch mit einer Spraydose in der Hand. Beide Buben sind am Montagnachmittag beim Kinder-Graffiti-Workshop des Vereins Bienenlieb. Die Hochwassermauer am Salzachradweg am Ende der Membergerstraße wird bunt gestaltet.

Worauf es beim Sprayen ankommt

Der Verein Bienenlieb bietet zusammen mit der Stadt Salzburg Kindern die Möglichkeit, das Graffiti-Sprayen zu erlernen. Der Graffiti-Künstler Michael "Muck" Töpfer, auch ...