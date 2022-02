Ausreichend Zeit, ein gutes Mehl und die richtige Schleiftechnik sind ausschlaggebend für das Gelingen von Faschingskrapfen.

Wenn am Korndoblerhof in Obertrum Krapfen für die Familie gebacken werden, dann ist das meist ein generationenübergreifendes Unternehmen. Denn während Seminarbäuerin Resy Strasser am liebsten klassische Faschingskrapfen macht, ist ihre Mutter Hedwig Lindner die Expertin für Bauernkrapfen. Dabei sei das Wichtigste, dass der Teigrand beim Auseinanderziehen der Bauernkrapfen nicht berührt werde, denn sonst falle er zusammen und gehe nicht mehr auf. Und auch wenn jede der beiden so ihre Tricks hat: Krapfen selbst machen, das könne jeder, sagt Resy Strasser. ...