Kurz nach dem Start fiel der Öldruck ab. Der Pilot, der mit einem Flugschüler nach Bayern wollte, entschied sich für eine Notlandung in einem umgepflügten Feld.

"Das hätte auch anders ausgehen können", sagte der Pilot eines Leichtflugzeugs nach einer eher holprigen Notlandung in Wals-Siezenheim. Der Flieger setzte in einem umgepflügten Feld auf. Nachdem es deutlich abgebremst hatte, fiel das Gerät "in Zeitlupe" um und blieb am Dach liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich der Pilot und sein Flugschüler - beide blieben unverletzt - aus dem Wrack befreit.

Die Männer wollten nach Eggenfelden (Bayern) nordwestlich von Braunau fliegen. Wenige Minuten nach dem Start sei der Öldruck abgefallen. Der Motor kam zum Stillstand. "Die einzige Entscheidung war, wo gehen wir runter." Die Flughöhe bezifferte der Mann zu diesem Zeitpunkt mit rund 2800 Fuß (850 Meter). "Der Flughafen hat noch angeboten, zurückzufliegen. Aber das war nicht mehr möglich."

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften an Ort und Stelle. Nach der Freigabe durch die Flugunfallkommission sollte das Wrack abtransportiert werden, sagte Einsatzleiter Johann Berger.

