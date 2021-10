In Seekirchen gibt es Aufregung um ständiges Läuten an zwei Eisenbahnkreuzungen: Die ÖBB haben am 13. und am 24. September neue Läutwerke installiert - an der sogenannte "Windhager-Kreuzung" und an jener beim Zipfwirt. Das sorgt bei Bewohnerinnen und Bewohnern für großen Ärger.

SN/öbb ÖBB-Läutwerk in Seekirchen

Auf der Weststrecke sind mehr als 300 Personen- und Güterzüge pro Tag unterwegs. Jedes Mal, wenn sich die Schranken an den Eisenbahnkreuzungen senken, erklingt zwölf Mal elektronisches Glockengeläute - Tag ...