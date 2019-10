Die Auszeichnung Salzburgs zur weltweiten Topdestination für 2020 ist Wasser auf die Mühlen von Tourismuskritikern.

"Also, Dirndl und Lederhose rausholen, Monate im Voraus Karten reservieren und in den Sommer rocken wie Amadeus (aber vielleicht ohne Perücke)", heißt es im Lonely-Planet-Reiseführer "Best in Travel 2020". Der eigenen Angaben zufolge weltgrößte Reiseverlag kürte die Stadt Salzburg weltweit ...