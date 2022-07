Salzburger Lehrer verwandelt Garten in Modellbahnparadies

Vor dem Haus von Christian Aigner verkehrt die Almkanalbahn. Die Schienen führen durch den ganzen Garten.

Der Garten von Familie Aigner neben dem Almkanal in Salzburg-Gneis ist eine Welt für sich. Verborgen hinter Hecken erfreuen sich zwei Hühner ihres Daseins, außerdem gedeihen dort Rosen, Kräuter, ein Birnbaum, Beerenobst, Gemüse und Insektenmagneten - vom blau blühenden Borretsch bis zum Sonnenhut. Mitten in dem Idyll lebt eine kleine Dorfgemeinschaft, die dank des planerischen Geschicks, der Fantasie und der Leidenschaft von Hausherr Christian Aigner für Modelleisenbahnen bestens an den Zugverkehr angebunden ist. Entlang der Strecke findet sich alles, was ...