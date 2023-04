"Schwarze Piste" für Mountainbiker eröffnet

Am Freitag rollten die ersten Mountainbikes auf dem neuen Trail am Heuberg. Die ASKÖ konnte die Skepsis der Grundbesitzer ist stolz. Die Skepsis der Grundbesitzer ist verschwunden.

Drei Jahre mussten sich die Mountainbikerinnen und Mountainbiker gedulden. Am Freitag konnten sie den neuen ASKÖ-Heubergtrail dann erstmals ausgiebig ausprobieren. Dieser sei der erste legale Trail im Salzburger Zentralraum, hieß es bei der Eröffnung.

Über was am Gaisberg schon seit mehreren Jahren diskutiert wird, konnte am Heuberg vergleichsweise schnell umgesetzt werden. Jan Häuslmann, Geschäftsführer der ASKÖ Salzburg erklärt sich die rasche Umsetzung mit dem Wohlwollen der Grundeigentümer - den Bundesforsten und der Erzabtei St. Peter.

Der ...