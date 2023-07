Warum Eduard Mainoni eine schrottreife Lok gekauft hat

Die Gebus-Lok wurde 1950 in Salzburg gebaut und nach Kärnten geliefert. Jetzt hat Eduard Mainoni sie vor dem Verschrotten gerettet und mehr als 70 Jahre nach der Produktion in ihre Herkunftsstadt zurückgeholt.

"100 Euro", sagt Eduard Mainoni mit einem Lächeln. So viel hat er für die 73 Jahre alte, schrottreife dieselelektrische Lok aus der früheren Lokomotivmanufaktur Gebus im Stadtteil Kleingmain bezahlt. Was der Transport aus Kärnten gekostet hat, wo die in die ...