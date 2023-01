Wie ein Pony Freude in Seniorenheim im Tennengau bringt

Therapiepferd Jolly Jumper ist ein gern gesehener Besucher. Das Pony weckt Emotionen bei den Bewohnern - und alte Erinnerungen.

Ein bisschen aufgeregt ist Jolly Jumper vor seinem Termin schon. Das 16-jährige Shetlandpony zupft an einem am Pferdeanhänger befestigten Heusack und wiehert noch einmal. Normalerweise verbringt das schneeweiße Pony den Vormittag auf der Koppel seines Stalls in Bad Vigaun, wo es sich auch mal gern im Gatsch wälzt. Aber darauf hat Jolly Jumper heute verzichtet, denn für den anstehenden Besuch im Seniorenheim muss er möglichst sauber sein.

Dann geht's los: Zusammen mit Selina Scheichl, einer ausgebildeten pferdegestützten Coachin ...