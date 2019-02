Nach langjähriger Beziehung gaben die beiden einander im weltberühmten Marmorsaal in der Stadt Salzburg das Ja-Wort. Mit dabei Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler als gerührte Trauzeugin.

Es war eine Feier im engsten Familienkreis, die da Samstagvormittag im Schloss Mirabell über die Bühne ging. Um kurz nach zehn Uhr huschte das Brautpaar bei kalt-nassem Wetter die Stufen zum Marmorsaal hinauf. Die Braut in einem beige-farbenen Spitzenkleid und einem Strauß weißer Amaryllis, der Bräutigam im dunkelblauen Anzug mit Krawatte und Einstecktuch in gelb. Geladen waren die vier Kinder von Porsche samt vier Enkelkindern, und auch die Tochter von Claudia Hübner kam mit ihren vier Kindern zur Hochzeit ihrer Mutter aus Deutschland nach Salzburg angereist.

Bürgermeister Preuner vermählte die beiden

Als Trauzeugen des Paares fungierten Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Kirsten Mangold, sowie die Unternehmer Siegfried Wolf und Volker Schmid. Rabl-Stadler, sie kam im blauen Kleid, schwärmte nach der Zeremonie vom frischgetrauten Paar: "Es ist so schön, mitanzusehen, wie die beiden jetzt im fortgeschrittenen Alter noch einmal näher zusammenrücken mit diesem Ja-Wort." Von ihrer Aufgabe als Trauzeugin sei sie gerührt und geehrt zugleich. "Die Claudia ist eine tolle Frau und zufällig genau so alt wie ich", erzählt die 70-jährige Festspielpräsidentin.

Die Zeremonie selbst nahm der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner vor, mit Hubert Stadlbauer, Standesbeamter der Stadt Salzburg, an seiner Seite. "Der muss dabei sein, weil ich die nötige Prüfung nicht habe, um Menschen zu trauen." Die Trauung sei in sehr angenehmer, harmonischer Atmosphäre verlaufen. "Und ich muss sagen, ich dachte nicht, dass Menschen, die nicht mehr so ganz jung sind, beim Ja-Wort noch so nervös sind."

Das Paar lebt in Zell am See, Salzburg und Stuttgart

So erlesen die Zahl der Gäste bei der Trauung war, so groß war die Anzahl der Fotografen. Selbst das deutsche Society-Blatt Bunte war mit einem Fototeam angereist, um von der Vermählung zu berichten. Nach der Trauung ging es zu weiteren Feierlichkeiten. Das Paar hat seinen Wohnsitz auf dem familieneigenen Schüttgut in Zell am See, aber auch in der Stadt Salzburg sowie in Stuttgart. Wolfgang Porsche (75) ist seit 2007 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Porsche AG sowie der Porsche Automobil Holding SE. Zudem gehört er auch zum Aufsichtsrat der Volkswagen AG sowie der Audi AG. Claudia Hübner, jetzt Porsche, war über viele Jahre als Staatsanwältin und Richterin am Amts- und Landgericht in Stuttgart tätig. Danach war sie Professorin für Zivil- unrd Strafrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Sie ist zudem Staatsrätin für demographischen Wandel und Senioren im Staatsministerium Baden-Württemberg.

Quelle: SN