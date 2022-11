Vielflieger aus Salzburg hat 73 Mal die Erde umrundet

Fast drei Millionen Kilometer ist ein Salzburger bislang mit 743 Fluggesellschaften geflogen. Flugscham empfindet der Bahnlogistiker nicht.

Seit 1995 war Gunther Pitterka 5409,10 Stunden in der Luft und legte dabei knapp drei Millionen Kilometer - exakt sind es 2.928.010 Kilometer - zurück. Rein rechnerisch entspricht das 73 Erdumrundungen.

Wenn er am Samstag in Portorož in Istrien zusammen mit 13 zum Teil langjährigen Mitreisenden in eine eigens gecharterte 14-Sitzer-Maschine des Typs Let L-410 steigt, um nur wenig später am historischen Flughafen von Venedig, dem Aeroporto Nicelli, zu landen, dann wird er seine Konkurrenten hinter sich lassen: ...