Vier Prozesse wegen NS-Wiederbetätigung in nur einer Woche am Landesgericht Salzburg

Auch wenn am Salzburger Landesgericht doch recht häufig Geschworenenprozesse wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz stattfinden: gleich vier anberaumte derartige Verfahren in nur einer Woche sind doch ungewöhnlich. Tatsächlich sollen sich in Prozessen am Montag, Dienstag und Donnerstag insgesamt vier Männer im Alter zwischen 39 und 55 Jahren vor jeweils einem Geschworenensenat wegen NS-Wiederbetätigung gemäß 3g Verbotsgesetz verantworten.

