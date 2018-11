Vize will jetzt in die erste Reihe

In vielen Gemeinden bereiten sich Bürgermeisterkandidaten auf die bevorstehende Wahl im März 2019 vor. In St. Margarethen will Vizebürgermeister Hans Lüftenegger ganz nach vorn.

Perner Hans Lüftenegger ist aktuell Vizebürgermeister in St. Margarethen. Im März stellt er sich als Bürgermeisterkandidat zur Wahl.