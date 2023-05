Vom Maurer zum Tätowierer

Von der Baustelle ins Tattoo-Studio

Und so tauschte er vor einigen Jahren die Maurerkelle gegen Nadel und Farbe und erlernte berufsbegleitend das Tätowieren. Nach zweijähriger Ausbildung, Praktikum und anfänglichen Versuchen auf Schweinehaut und an Freunden perfektionierte er in den vergangenen Monaten und Jahren sein Können. "Vor allem Dotwork, Fineline, Lettering und Mandalas liegen mir", sagt der freundliche 28-Jährige. Was man darunter versteht: "Dotwork sind Bilder ganz aus Punkten, Lettering sind Schriften, Fineline feine Linien", erklärt Viehhauser. Zuvor noch in St. Johann bei einem Tätowierer eingemietet, wird er nun sein eigenes Studio "Tattoo Design 4.22" in Mitterberghütten eröffnen. In sterilem Umfeld - denn Hygiene ist oberstes Gebot - empfängt er dort oberhalb des Fitnessstudios "Functional Fit", das übrigens sein Bruder Andreas betreibt, seine Kundinnen und Kunden.