Von Nigeria bis hin zum Eugendorfer Heimatverein: Die große weite Welt traf sich beim Fest in Salzburg

Nach drei Jahren Zwangspause durch Corona fand in Salzburg wieder das Fest der Volkskulturen statt. 33 Vereine sangen und tanzten gemeinsam.

Laut und voller Lebensfreude machen Frauen und Männer aus Nigeria beim Fest der Volkskulturen am Sonntag in der Stadt Salzburg den Anfang. Tanzend und trommelnd marschieren die Mitglieder des Vereins Agidigbo in ihren bunt bedruckten Baumwollgewändern vor dem Unipark Nonntal ein. Obmann Jubril Olawunmi vom Volk der Yoruba ist extra aus Nigeria angereist. Er lebt seit 1991 mit seiner Familie in Salzburg, verbringt aber mehrere Monate im Jahr in seiner ursprünglichen Heimat, wo er eine Cashewfarm bewirtschaftet. Den aus den ...