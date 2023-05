Von Wirt entlarvter Trickbetrug im Flachgau: Staatsanwalt bekämpft Urteil für Geldabholerin

Betrug mit dem Polizei- bzw. Kautionstrick in Hof: Vorbestrafte "Gerichtsbotin" erhielt vom Erstgericht 18 Monate Haft.

Im Fall des vom Hofer Wirt Toni Elsenhuber entlarvten Telefonbetrugs mit der Kautionsmasche erhielt eine Frau (47) in der Vorwoche am LG Salzburg 18 Monate unbedingte Haft. Laut Urteil war die zuletzt in Tschechien aufhältige Angeklagte von unbekannten Mittätern als angebliche "Gerichtsbotin" eingesetzt worden, um von Elsenhuber eine Tasche mit Geld abzuholen. Zur Erklärung: Elsenhuber war von einem Telefonbetrüger, der sich als "Polizeikommissar Franke" ausgab, angerufen worden. Der falsche Polizist log Elsenhuber vor, dessen Tochter habe einen tödlichen Autounfall verschuldet. Um sie aus der Haft zu bekommen, müsse er eine Kaution zahlen, die von einer "Gerichtsmitarbeiterin" - tatsächlich die in Tschechien vorbestrafte 47-Jährige - abgeholt werde. Der kinderlose Elsenhuber erkannte sofort den Betrug, spielte aber mit. Als Kaution sollte er 330.000 Euro in einer Tasche übergeben - als die Frau das Geld holen wollte, wurde sie verhaftet. Tatsächlich waren in der Tasche nur Papierschnitzel.

Das Gericht verurteilte die Frau "nur" wegen Betrugs mit einer Schadenshöhe eines 5000 Euro, nicht aber 300.000 Euro übersteigenden vermeintlichen Betrags. Laut Erstgericht gehe man im Zweifel davon aus, dass sie nicht gewusst habe, dass sich in der Tasche 330.000 Euro befinden hätten sollen.

Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung vom Staatsanwalt gegen Ersturteil

Staatsanwalt Francesco Obermayr meldete gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Hintergrund: Schwerer Betrug mit einem 300.000 Euro übersteigenden Schaden wird mit einem Jahr bis zu zehn Jahren Haft bestraft, ein solcher mit bloß 5000 Euro übersteigendem Schaden mit maximal drei Jahren.