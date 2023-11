Vor dem Westliga-Spitzenspiel gegen Austria Salzburg: Was in Saalfelden das i-Tüpferl ist

Mit Zusammenhalt und individueller Klasse soll gegen Austria Salzburg noch die Winterkrone der Westliga in den Pinzgau geholt werden.

Saalfelden spielt in der Westliga um den Meistertitel. Daran ändern auch die zwei Punkteverluste gegen Rankweil (1:1) und Hohenems (0:2) zuletzt nichts. Denn am Samstag, 14 Uhr, kann die Elf von Trainer Johannes Schützinger mit einem Sieg im Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Austria Salzburg noch vorbeiziehen. "Es hätte eine große Bedeutung für uns. Wenn man die Möglichkeit hat, als Erster zu überwintern, will man es auch schaffen", sagt Offensivspieler Philipp Zehentmayr.

Der Herbst ist schon jetzt ein Erfolg. "Die Top 3 waren das Ziel, aber dass es mit unserem nicht allzu großen Kader so gut läuft, ist überraschend", betont der 25-Jährige. Was das Team, das zehn der 15 Hinrundenspiele gewann, besonders auszeichnet, weiß er genau. "Wir sind wirklich eine Mannschaft, in der sich alle verstehen und Freunde sind. Jeder hilft dem anderen. Die individuelle Qualität auf den einzelnen Positionen ist das i-Tüpferl."

Wie die Austria spürt aber auch Saalfelden schon die lange Saison mit vielen Spielen. "Wir haben nicht viel rotieren und die Akkus nicht immer voll aufladen können. Gegen die Austria werden wir aber für 90 Minuten alle Kräfte bündeln und alles geben. Das wird ein richtig cooles Spiel."