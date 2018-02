Wärmende Gewürze gaben der Fastensuppe Pfiff

Gleich zwei Jubiläen wurden Freitagmittag im Romanischen Saal des Stiftes St. Peter gefeiert.

Zugunsten der Aktion Familienfasttag, die heuer 60-Jahr-Jubiläum feiert, lud die Katholische Frauenbewegung der Erzdiözese Salzburg zum Benefiz-Suppenessen. Bereits zum 20. Mal wurde in Salzburg gekocht. Von Anfang an dabei: Haubenköchin Johanna Maier. Heuer bereitete sie gemeinsam mit Sohn Didi rund 250 Portionen einer Fischsuppe mit wärmenden Gewürzen wie Chili und Ingwer sowie Kurkuma und Zimt zu. Dazu gab es noch Ravioli. Auf welche Art die Köchin fastet? "Ich verzichte auf Wein zum Essen", sagte Maier. Stattdessen braue sie Tee aus Wildem Thymian, der ab 1200 Metern Höhe in Filzmoos wachse.

Auch Schüler der Landesberufsschule Obertrum kochten eine schmackhafte Suppe.

Die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung wurde 1958 zur Bekämpfung des Hungers in der Welt gegründet. Heuer steht die Partnerorganisation Vamos Mujer aus Kolumbien im Mittelpunkt: Die Organisation setzt sich dafür ein, Frauen und Mädchen beim Friedensaufbau in Kolumbien zu unterstützen.