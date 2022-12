Wagrain: Dänischer Urlauber auf Skipiste verstorben

Am frühen Samstagnachmittag starb in Wagrain auf der Piste 17 (Flying Mozart 2) ein 51-jähriger Urlauber aus Dänemark. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Laut Bericht war der Mann mit einem 42-jährigen dänischen Freund unterwegs gewesen. Ein kurzes Stück fuhren die beiden getrennt voneinander und vereinbarten sich im Bereich der Skihütte Almstadl wieder zu treffen. Als der 42-Jährige am Treffpunkt eintraf, sah er seinen Freund etwas oberhalb des vereinbarten Ortes im Schnee liegen.

Vorbeikommende Skisportler leisteten sofort erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Die eintreffenden Rettungskräfte setzten die Maßnahmen fort, wobei der 51-Jährige jedoch noch während der Anfahrt in das Krankenhaus verstarb.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Vermutet wird ein medizinischer Notfall. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wagrain unter der Telefonnummer 059133 5153 100 zu melden.