Waldrappe sind immer noch in Skandinavien

Die Jungvögel stammen unter anderem aus der Kolonie am Georgenberg in Kuchl. Derzeit finden sie im Norden Europas genügend Nahrung. Falls der Winter plötzlich kommt, hilft ein schwedischer Zoo beim Einfangen.

Die Waldrappe folgen ihren Ziehmüttern, die mit einem Piloten in Leichtfluggeräten sitzen.

Der Zugtrieb war da, aber in die falsche Richtung: 32 Waldrapp-Jungvögel sind Ende Oktober von Salzburg Richtung Norden aufgebrochen, statt über die Alpen in ihr Wintergebiet in der Toskana zu fliegen. Sie stammen u. a. aus den Kolonien Kuchl, Burghausen ...