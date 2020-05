Die deutsche Bundespolizei hat auch Fußwege über die grüne Grenze zu Bayern mit Absperrbändern markiert und im Auge. Wer als "Illegaler" erwischt wird, muss für die Strafe tief in die Tasche greifen.

Wie ernst es die deutschen Behörden mit der Schließung ihrer Grenze auch zu Salzburg meinen, offenbart sich seit einigen Wochen auch an Stellen, an denen man es kaum vermuten würde. So markieren rot-weiße Absperrbänder am Kleinkirchentalweg nahe Hallein zum Barmstein ...