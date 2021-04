Wandern ohne Ärger über volle Parkplätze

Tausende Touren hat Christian Heugl für die SN und seine Bücher beschrieben. In seinem neuen Buch stellt er solche vor, die mit Bus und Bahn machbar sind.

Sehr viele Menschen zieht es in die Berge. Manche Tour beginnt deshalb mit voll belegten Wanderparkplätzen, falls am Startpunkt überhaupt Parkplätze zur Verfügung stehen. SN-Wanderexperte Christian Heugl nutzt deshalb inzwischen Bus und Bahn, wenn es geht. "Außerdem kann in Zeiten des Klimawandels jeder mit einem angepassten Freizeitverhalten einen Beitrag leisten", sagt Heugl. "Nicht, dass man 100 Kilometer mit dem Auto fährt, um dann am Ziel eine Stunde herumzurennen." Und die Wandertour mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für Heugl auch eine Rückkehr ...