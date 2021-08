Wanderung im Gedenken an Bergopfer

Ihren verunglückten Angehörigen gedachten 32 Bergsteiger am Sonntag - und montierten eine besondere Gedenktafel. Stefan Steiner hatte nach dem Absturz seines Sohnes die schlichte Gedenkstätte zufällig entdeckt.

Laurenz Steiner liebte die Berge. Von einer Besteigung der Bischofsmütze kehrte er nicht zurück. Das war 2019, Laurenz wurde nur 19 Jahre alt.

Sein Vater Stefan Steiner bestieg am Sonntag den Gosaukamm, zu dem auch die Bischofsmütze gehört. An seiner Seite waren 31 Schicksalsgenossen. Sie alle haben in der salzburgisch-oberösterreichischen Gebirgsgruppe geliebte Menschen verloren.

Gemeinsam brachte die Gruppe eine Gedenktafel mit den Namen von 27 auf dem Gosaukamm tödlich verunglückten Alpinisten zu einer Bergkapelle, die auf ...