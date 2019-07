"Warnung" der Gemeinde Saalbach vor Obdachlosem: E-Mail sorgt für Aufregung

Eine E-Mail der Gemeinde an die Bürger und Betriebe, wonach sie den Mann nicht unterstützen sollen, schlägt hohe Wellen. Mittlerweile hat auch die Polizei reagiert.

In der Mail vom 25. Juli ist zu lesen, dass sich in Saalbach derzeit ein unterstandsloser Mann aufhalte. Die Bevölkerung werde gebeten "dieser Person keine Lebensmittel oder Geld zu übergeben. Leider gibt es aus polizeilicher Sicht keine Handhabe gegen ihn." Außerdem, so heißt es im Mail der Gemeinde an die Mitbürger, sollen Fenster und Türen geschlossen werden, um einen unerwünschten Besuch durch den obdachlosen Mann zu verhindern.

Öffentlich gemacht hatte die Mail via Twitter der bekannte Journalist Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung "Falter". Das Sekretariat der Gemeinde soll sich bei ihrer Aussendung, die inzwischen für großen Shitstorm gegen Saalbach im Netz sorgt, auf Informationen bezogen haben, die sie zuvor von der örtlichen Polizei erhalten hatte.

Bemerkenswert: Während Klenk dazu twitterte, "Das stinkreiche Saalbach-Hinterglemm und der Obdachlose: Zu St. Martin spielen die Kinder dann sicher wieder Mantel-Teilen und vor der Pfarre teilen alle miteinander das Brot", stellte die Salzburger Polizeipressestelle den Fall von vermeintlich verweigerter Hilfe für einen Obdachlosen anders dar:



Dem Polizeibericht vom Freitag zufolge handele es sich bei dem Unterstandslosen um einen 36-jährigen Ungarn, der "im Gemeindegebiet Saalbach-Hinterglemm in letzter Zeit einige Male polizeilich angefallen" sei. Konkret soll der Ungar "bis gestern eine Vielzahl von Diebstählen in Lebensmittelgeschäften" verübt haben. Dabei handele es sich laut Polizei bei besagten Tathandlungen "um ein Ermächtigungsdelikt - wobei in den bisherigen Fällen aber seitens der Geschädigten keine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt wurde".

Darüber hinaus stellte die Polizei ausdrücklich fest, dass die örtlichen Beamten "dem Unterstandslosen bei sämtlichen polizeilichen Amtshandlungen Hilfe angeboten haben, wie unter anderem eine Vermittlung an die Caritas". Der Ungar habe laut Polizeiaussendung jegliche Hilfe und Unterstützung abgelehnt. Dem nicht genug, habe sich der Ungar "auch widerrechtlich Zugang in offene Häuser und Wohnungen" verschafft. Eben auf Grund der Beschwerden aus der Bevölkerung sei die entsprechende Information von der örtlichen Polizei an die Gemeinde weitergegeben worden, so Pressesprecherin Nina Laubichler.

Seitens der Gemeinde wurde für den Laufe des Freitags eine Stellungnahme angekündigt. Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP) war am Freitag urlaubsbedingt nicht erreichbar.

Das Klenk-Posting war bis Freitagvormittag mehr als 100 Mal kommentiert und über 400 Mal geteilt worden. Es entbrannte ein regelrechter Shitstorm gegen den bekannten und wohlhabenden Wintersportort. Von "Fremdschämen", "nie mehr Saalbach" und "moralischem Verfall" war zu lesen.

Quelle: SN