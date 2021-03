Wartung des Bahnhofs im Flachgauer Steindorf: Weniger Züge, höhere Kosten

Der Ausbau der Bahnhofs Neumarkt verursachte 2019 viel Ärger zwischen Straßwalchen und den ÖBB. Nun ist der Konflikt um eine Facette reicher.

Zwischen der Gemeinde Straßwalchen und den ÖBB hängt der Haussegen schief. Wieder einmal, könnte man sagen. Denn die Tatsache, dass der Bahnhof in der Nachbargemeinde Neumarkt in den vergangenen Jahren zum Verkehrsknotenpunkt ausgebaut wurde und der nur wenige Kilometer entfernte Bahnhof in Steindorf das Nachsehen hatte, hat die Gemüter in der Flachgauer Gemeinde erregt. Jahrelang hatten sich die Straßwalchner für ihren Bahnhof eingesetzt. Doch schlussendlich half alles nichts. Nun halten nur noch wenige Züge in Steindorf.

Umso ärgerlicher ...