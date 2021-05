Warum die Fischer im Bürmooser See mähen

Die Rettung des Sees in Bürmoos ist angelaufen. Ein neues Mähboot hält die Wasserpflanzen kurz. Das ist aber nur ein Teil der Lösung. Weitere Maßnahmen folgen.

Im See wuchernde, meterlange Wasserpflanzen verdarben in Bürmoos in vergangenen Jahren Badegästen, aber auch Fischern ihr Vergnügen. Es gab viele Beschwerden. So weit soll es in dieser Saison gar nicht kommen. Ein neues Mähboot sorgt dafür, dass die Gewächse, in erster Linie das Tausendblatt, nicht stark aufkommen. Auch das heuer bisher kühle Wetter hilft dabei.

Bürmoos schnürt ein Maßnahmenpaket, um den Zustand des zu nährstoffreichen, höchstens vier, fünf Meter tiefen Gewässers nachhaltig zu verbessern. Zu viele Fische und ...