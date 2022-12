Weihnachten in Griechenland verbringen

Seit zehn Jahren gibt es die Griechenlandhilfe. Warum sie heute immer noch gebraucht wird und wieso heuer ein Seekirchener mit seiner Tochter in Athen Weihnachten verbringt.

Wenn am Heiligen Abend die Salzburger vor dem geschmückten Christbaum zusammentreffen und Geschenke auspacken, wird Hannes Rosner vielleicht schon wieder 80 Kilogramm Zwiebeln geschält haben - und zwar in Athen, für die Sozialküche von Koch Konstantinos. "Er kocht jeden Tag 600 Portionen Essen. Früher hat er jeden dritten Tag 300 Portionen gekocht. Nach 15 Minuten ist alles weg", schildert der Seekirchner. Er engagiert sich seit zwei Jahren bei der Griechenlandhilfe und war in dieser Zeit bereits sieben Mal mit einem ...