Warum ein Salzburger Pfarrer seit fast 30 Jahren alle Osterkerzen aufbewahrt

Wo auch immer Alois Dürlinger seine "Schäfchen" betreut - die Osterkerzen aus fast drei Jahrzehnten begleiten ihn. Seit er Priester in Salzburg ist, kommen jedes Jahr sogar vier Kerzen dazu.

Eigentlich sei er kein Sammlertyp, sagt Pfarrer Alois Dürlinger. Bis auf eine Ausnahme: Osterkerzen. "Ich bin vor 29 Jahren zu Beginn meiner Pfarrerjahre im Großarltal auf die Idee gekommen, ich könnte sie behalten, als eine Art sichtbare Chronik meiner Tätigkeit." Mit jedem Wechsel des Dienstortes habe er vieles zurückgelassen. Die Osterkerzen seien jedoch stets mitübersiedelt. Eingewickelt in Papier und in Kartons verpackt traten sie zuletzt 2019 die Reise von St. Veit in die Stadt Salzburg an, wo Dürlinger den Pfarrverband ...