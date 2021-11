"Was denken Sie über die 2-G-Regel?" - Die SN haben sich umgehört

Das Interesse an der Covid-19-Schutzimpfung ist in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Nachdem Freitagabend die ab Montag geltende 2-G-Regel angekündigt worden war, bildeten sich am Samstag lange Schlangen von Impfwilligen beim Impfbus beim Europark. Überraschend viele Menschen fanden sich auch bei anderen Impfangeboten ein. Knapp 1400 Personen wurden an diesem Samstag geimpft.

SN/berthold schmid Alois Kühleitner, Metalltechniker, Krispl: „Ich bin schon zwei Mal geimpft. Dennoch finde ich die 2-G-Regel jetzt nicht gut, weil sie wie ein Bruch in der Gesellschaft wirkt. Wegen des Impfzwangs wird das Trotzverhalten von Gegnern noch mehr. Für uns Junge ist das Fortgehen nicht mehr so wie früher. Es fehlt die Unbeschwertheit.“

SN/berthold schmid Walter Schribertschnig, Pensionist, Salzburg: „Die 2-G-Regel war die richtige Entscheidung, aber sie ist drei Monate zu spät gekommen. Ich bin schon zwei Mal geimpft und bald ein drittes Mal. Ich schütze mich durch die Impfungen selbst und auch andere und will sicher sein, nur mit Geimpften zusammentreffen zu können.“

SN/berthold schmid Bernhard Pirkl, ÖBB-Fahrdienstleiter, Salzburg: „Ich bin schon zwei Mal geimpft und lasse mich regelmäßig testen. Aus dem einfachen Grund, weil man auch als Geimpfter das Virus weitergeben kann. Wenn Sie mich fragen, wie sich die 2-G-Regel in der Gastronomie auswirkt, muss ich sagen, dass mir das ziemlich egal ist.“

SN/berthold schmid Fabian Schorn, Techniker, St. Koloman: „Ich bin ein Mal geimpft und ein Mal genesen. Für die Impfung habe ich mich schweren Herzens entschieden, auch weil man so die Verschärfungen der Maßnahmen leichter überwindet. 2 G finde ich nicht gut, denn es sollte jedem freigestellt sein. Man sollte Menschen nicht aussperren.“

SN/Robert Ratzer Peter Schandl, Winzer, Rust:„Die Infektionszahlen sagen doch eigentlich alles aus. Bei diesen hohen Zahlen, die wir derzeit haben, war das leider nicht anders zu erwarten, als dass nun die 2-G-Regelung eingeführt wird. Ich finde es darum auch gut. So verbessert sich hoffentlich die Situation.“

SN/Robert Ratzer Roswitha Buchleitner, Besucherin auf der „Gast“, Niederösterreich: „Ich bin zwei Mal geimpft. Wenn sich die Menschen impfen lassen würden, dann wäre die Situation inzwischen eine ganz andere. Aber natürlich, wir leben in einer Demokratie und da darf jeder entscheiden, ob er geimpft werden will oder nicht.“

Die 2-G-Regel hat aber auch die Impfgegner auf den Plan gerufen. Deutlich mehr als die sonst üblichen 30 bis 50 Personen nahmen am sogenannten "Sonntagsspaziergang", einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen teil.

Für die kommenden Wochen rüsten sich die Verantwortlichen in Salzburg für mehr als fünf Mal so viele Impfungen. Ärztekammer, Rotes Kreuz und Land Salzburg haben sich auf mehr als 10.000 Stiche in den kommenden Tagen eingestellt. Die Kapazitäten können darüber hinaus sehr schnell auf bis zu 25.000 Immunisierungen wöchentlich aufgestockt werden. Die Impfdisposition des Landes hat gemeinsam mit den Partnern in den vergangenen Tagen mehr als 50 zusätzliche Aktionen für kommende Woche auf die Beine gestellt. Das Testangebot des Roten Kreuzes im Kongresshaus Salzburg steht am 13. November das letzte Mal zur Verfügung. Danach übersiedelt die Teststraße in das Messezentrum, wo dann ab dem 16. November wieder getestet und auch wieder geimpft wird. Alle Infos werden laufend unter www.salzburg.gv.at/einfachimpfen aktualisiert.