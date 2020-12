Was der Fahrplanwechsel für die Öffis in Salzburg bringt

Für manche Buslinien kommt ein Halbstundentakt. Außerdem ist ein Ausbau der Kapazitäten auf der S3 zwischen Golling und Freilassing angekündigt.

Europaweit wird jährlich im Dezember der Fahrplan für die Öffis gewechselt. Ab Sonntag (13. Dezember) gibt es daher auch in Salzburg einige Änderungen.

Die Buslinie 150 von Salzburg über Hof, Fuschl, St. Gilgen und Strobl nach Bad Ischl wird auf der gesamten Strecke im 30-Minuten-Takt verkehren, auch an Sonntagen. "In der Hauptverkehrszeit werden zusätzliche Busse eingesetzt, um noch mehr Kapazitäten zu schaffen", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Durch die Einführung einer zusätzlichen Morgenverbindung ab Palting um 7.32 Uhr ergibt sich bei der Linie 120 zwischen Mattsee und Salzburg ebenfalls ein durchgängiger 30-Minuten-Takt (Montag bis Samstag). Zudem wird in der Früh ein Direktbus von Neumarkt über Mattsee bis zur HTL Itzling eingeführt.

Im Pinzgau werden die Linien 660 zwischen Zell am See und Kaprun und 680 nach Saalbach nun mit 18-Meter-Gelenksbussen bedient, um mehr Kapazitäten zu schaffen. Auch die S-Bahn-Züge zwischen Golling und Freilassing stocken platzmäßig auf. Zusätzlich wird ein neuer Morgenzug (6.30 Uhr) ab Golling eingeführt. Ab Fahrplanwechsel wird von den ÖBB auch eine neue REX-Abendverbindung von Freilassing (ab 22.03 Uhr) nach Braunau (an 23.26 Uhr) angeboten.

Quelle: SN