Unliebsame Gäste: Was gegen Wühlmäuse & Co. hilft

Milde Winter ohne Bodenfrost und ein trockenes, warmes Frühjahr sind für Wühlmäuse perfekt. Der Schaden für die Landwirte ist groß.

Die possierlichen Tierchen legen pro Tag einen Kilometer unter der Erde zurück und vermehren sich stark. Das Resultat sind Wiesen wie diese in Anthering (Archivbild).

Der Klimawandel sorgt schon jetzt für große Schäden in der Landwirtschaft. Tendenziell sind die Winter zu mild und trocken . Heuer sei auch innergebirg der Bodenfrost ausgeblieben. Das sagt Elisabeth Neureiter vom Maschinenring, die selbst Landwirtin ist: "Ich wohne in St. Johann, wir hatten Null Bodenfrost. Eine lockere Schneedecke ohne gefrorenen Boden, da feiern die Wühlmäuse Kirchtag." Die Auswirkungen in Form kleiner Erdhügel sind unübersehbar.

Wühlmäuse machen den Landwirten viel Arbeit

Für die Landwirtinnen und Landwirte heißt ...