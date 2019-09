Wie gelingt ein gutes Leben? Was macht glücklich? Und was nicht? Drei Salzburger mit 299 Jahren Lebenserfahrung verraten ihre Patentrezepte.

Theresia "Resi" Gschaider sitzt in ihrem Fauteuil, ihre Füße ruhen auf einem Schemel. Sie stecken in zarten, weißen Ledersandalen. Uralt seien die. Gekauft habe sie ihr Mann. Wann? Keine Ahnung. Das sei lang her, schließlich sei er bald dreißig Jahre ...