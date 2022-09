Renate und Joe Pichler: Ihr letztes großes Abenteuer

Renate und Joe Pichler aus Elixhausen haben die Welt auf dem Motorrad bereist und Tausende Menschen mit ihren Vortragsshows fasziniert. Jetzt treten sie ihre Abschiedstournee an.

Als die Welt, wie sie damals war, durch den Eisernen Vorhang getrennt war, setzte sich in Ramingstein ein junger Mann 1986 auf sein Motorrad, verabschiedete sich von Eltern und Freundin und sagte: "In fünf Wochen bin ich in Abuja." Das ist die Hauptstadt Nigerias und dort kamen tatsächlich zwei Briefe aus dem Lungau an, die postlagernd auf den Reisenden warteten.

Joe Pichler war damals 26 Jahre alt und es war seine zweite von gut 20 großen Motorradtouren, die ...